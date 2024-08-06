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Tatile gidemeyen çocuklar muhtar sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı

İHA
Giriş: 06.08.2024 13:55 Güncelleme: 06.08.2024 13:57
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Tatile gidemeyen çocuklar muhtar sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı

Sivas'ta bir muhtar tatile gidemeyen yaklaşık 80 çocuk için şenlik düzenledi. Çocukları doyasıya eğlendiren muhtar, dağıttığı hediyelerle sevindirdi.

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