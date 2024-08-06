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Otomobille motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

İHA
Giriş: 06.08.2024 13:53 Güncelleme: 06.08.2024 13:53
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Otomobille motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

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