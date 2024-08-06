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Edirne'de 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.08.2024 14:38
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Edirne’de 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi

Son dakika haberine göre Edirne'de bir panelvanda 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Jandarma karakoluna götürülen B.D. hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan soruşturma başlatıldı.

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