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Sivas'ta zincirleme kaza! 6 yaralı

AA
Giriş: 06.08.2024 09:02
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Sivas’ta zincirleme kaza! 6 yaralı

Sivas'ta bir kamyonet buğday yüklü traktöre çarptı. Daha sonra aynı yönde ilerleyen bir otomobil de duramayarak kamyona çarptı. Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

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