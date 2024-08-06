06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sağlık ekipleri köylerde keneye karşı vatandaşları bilgilendiriyor

İHA
Giriş: 06.08.2024 09:04 Güncelleme: 06.08.2024 09:04
ABONE OL
Sağlık ekipleri köylerde keneye karşı vatandaşları bilgilendiriyor

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendiriyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör