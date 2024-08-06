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Sivas'ta orman yangını! Dozer dereye devrildi operatörü öldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 13:33
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Sivas’ta orman yangını! Dozer dereye devrildi operatörü öldü

Sivas'ta dün gece çıkan ve ekiplerin müdahale ettiği orman yangınında, yolu açan dozerin dereye devrilmesi sonucu, operatör Yusuf Mengeş (47), hayatını kaybetti.

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