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Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı Yalova'daki yangında 58 ton su attı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 13:34
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Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı Yalova’daki yangında 58 ton su attı

Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı, Türkiye'deki görevine Yalova'nın Armutlu ilçesindeki orman yangını ile başladı. Uçak 6 saatte söndürülen yangında 2 saat boyunca uçarken, 6 sorti ve toplam 58 ton su atışı yaptı.

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