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Çorlu'da vahşet! 2 kardeşten birini öldürdü diğerlerini yaraladı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 13:31
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Çorlu’da vahşet! 2 kardeşten birini öldürdü diğerlerini yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokak ortasında tabancayla ateş açtıkları husumetlileri Mehmet Taştekin'i (24) öldürüp, ağabeyi Veysel Taştekin'i (27) ağır yaralayan Ziya Başaran (25) ile S.G. (15), tutuklandı.

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