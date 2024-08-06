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Samsun'da 774 litre etil alkol ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.08.2024 14:39
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Samsun’da 774 litre etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberine göre Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 774 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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