06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Motosiklet ATV'ye çarptı kaza kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 14:53
ABONE OL
Motosiklet ATV’ye çarptı kaza kamerada

Bolu'da, sürücüsü yoldan kontrolsüz şekilde dönen ATV'ye arkadan gelen motosikletli çarptı. Kazadan sonra ATV'nin sürücüsü kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör