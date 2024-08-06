Ankara’da eş-dosta kıyak ihale! CHP’li isme 6 yılda 35 milyon TL

KAPALI ANKAPARK'A 35 MİLYONLUK HAVUZ BAKIMI

CHP'li yandaşa verilen ihalelerdeki en büyük skandalın ise Ankapark'la ilgili olduğu ortaya çıktı. 13 Aralık 2023 tarihinde yapılan ihalede şu anda aktif olmayan Ankapark için toplam 34 milyon 670 bin 668 liralık havuz yalıtım ihalesi yapıldığı öğrenildi.

Skandal ihaleyi ortaya çıkaran AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın SABAH'a konuştu. Yalçın, ihalelerin adrese teslim olduğunu belirtti ve CHP grup sözcüsünün yöneticisi olduğu bir firmaya verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi;