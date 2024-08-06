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Erzincan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 13:52
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Erzincan’da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

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