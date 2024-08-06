06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Osmaniye'nin tescilli lezzeti Zorkun tava

İHA
Giriş: 06.08.2024 12:26 Güncelleme: 06.08.2024 12:26
ABONE OL
Osmaniye’nin tescilli lezzeti Zorkun tava

Osmaniye'de sıcak havadan uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri olan Zorkun Yaylası'nın değişmez lezzeti Zorkun tava vatandaşlara unutulmaz bir lezzet sunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör