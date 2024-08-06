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Şırnak’ta ambulans helikopter Umut bebek için havalandı

İHA
Giriş: 06.08.2024 12:22 Güncelleme: 06.08.2024 12:23
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Şırnak’ta ambulans helikopter Umut bebek için havalandı

Şırnak'ta erken doğan 52 günlük bebek, solumum yetmezliği ve apne rahatsızlığı üzerine ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

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