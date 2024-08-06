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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 06.08.2024 21:40
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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 36 kilo esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

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