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Aksaray’da feci kaza! Tır kırmızı ışıkla bekleyen 4 araca çarptı: Yaralılar var

Giriş: 06.08.2024 20:51 Güncelleme: 06.08.2024 20:51
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Aksaray’da feci kaza! Tır kırmızı ışıkla bekleyen 4 araca çarptı: Yaralılar var

Aksaray’da kontrolden çıkan tırın kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralı 2 sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada aracı hasar gören tır sürücüsü "Ben kırmızı ışıkta beklerken en arkadaki TIR fark etmeyerek duramadı. Sonra önündeki tankere çarpınca zincirleme kaza meydana geldi." dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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