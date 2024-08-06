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Diyarbakır’da korkutucu kaza! Alkollü sürücü yayalara ve motosiklete çarptı: 5 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.08.2024 20:39
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Diyarbakır’da korkutucu kaza! Alkollü sürücü yayalara ve motosiklete çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır’da alkolü sürücünün, yaya geçidinden geçen aile ve motosiklet üzerindeki baba ile oğluna çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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