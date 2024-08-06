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Kütahya'da korkutucu trafik kazası: 2 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.08.2024 00:42
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Kütahya’da korkutucu trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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