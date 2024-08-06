06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kayseri’de dehşet! Dünürler arasında çıkan kavgada kan aktı! Çok sayıda yararlı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.08.2024 00:29 Güncelleme: 06.08.2024 00:30
ABONE OL
Kayseri’de dehşet! Dünürler arasında çıkan kavgada kan aktı! Çok sayıda yararlı var

Dehşet veren olay, Kayseri'de yaşandı. Dünürler arasında çıkan sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kan donduran olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi.

Kayseri’de dünürler arasında kavga: 6 yaralıKayseri’de dünürler arasında kavga: 6 yaralı

Dünürler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Kayseri’de dünürler arasında kavga: 6 yaralıKayseri’de dünürler arasında kavga: 6 yaralı

Kavgada aile taraflarından ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçakla, 5 kişi ise taş, sopa ve darp sonucu yaralandı.

Kayseri’de dünürler arasında kavga: 6 yaralıKayseri’de dünürler arasında kavga: 6 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri’de dünürler arasında kavga: 6 yaralıKayseri’de dünürler arasında kavga: 6 yaralı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör