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Balıkesir'de ev yangını: 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.08.2024 23:06
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Balıkesir’de ev yangını: 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi yaralandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri mutfak bölümünde çıkan yangını söndürürken, yaralı şahıs 112 Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

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