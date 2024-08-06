06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Arnavutköy'de fabrikada yangın paniği

ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 11:02 Güncelleme: 06.08.2024 11:30
ABONE OL
İstanbul Arnavutköy’de fabrikada yangın paniği

Son dakika haberine göre Arnavutköy İbni Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekip sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör