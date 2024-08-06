06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Baba yadigarını yarım milyon harcayarak sıfırdan topladı

İHA
Giriş: 06.08.2024 10:10
ABONE OL
Baba yadigarını yarım milyon harcayarak sıfırdan topladı

Trabzon'da yaşayan Özer Öztürk, 14 yıl önce babası için satın aldığı Tofaş marka Şahin'i babasının vefatının ardından yıllar boyunca sürmedi. Zamanla bazı parçaları eskiyen otomobili 2 yıl önce tekrar eski haline getirmek için restorasyon çalışmalarına başlayan Öztürk, yarım milyon harcayarak otomobili fabrikasyon haline getirdi. Türkiye'nin değişik illerinden bulduğu orijinal parçalarla otomobilin restorasyon sürecini tamamlayan Öztürk, kapalı garajda muhafaza ettiği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör