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Bingöl'de 18 bin 788 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 11:37
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Bingöl’de 18 bin 788 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 18 bin 788 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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