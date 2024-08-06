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Küçükçekmece'de tamirciden çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar

İHA
Giriş: 06.08.2024 13:48 Güncelleme: 06.08.2024 13:51
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Küçükçekmece’de tamirciden çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar

İstanbul Küçükçekmece'de iki kişinin tamirhaneden çaldığı araç yol ortasında bozulunca şüpheliler yakayı ele verdi. Araç sahibine yakalanan ve darp edilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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