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Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon

İHA
Giriş: 06.08.2024 10:05 Güncelleme: 06.08.2024 10:05
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Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon

Afyonkarahisar'da evlerinin yanında ki odunluk deposunda kovalar içerisinde kenevir yetiştiren iki şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

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