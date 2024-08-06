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Yunan hava yolları şirketi Aegean Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma kararını uzattı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 14:56
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Yunan hava yolları şirketi Aegean Tel Aviv’e uçuşlarını askıya alma kararını uzattı

Yunanistan'ın Aegean Hava Yolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

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