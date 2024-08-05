Yalova'da orman yangını! Alevler kontrol altında | Vali Kaya'dan açıklama
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangına ilişkin Vali Hülya Kaya, açıklamada, şu an için tehlikenin atlatıldığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirerek, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekipler canla başla alevlere müdahale etti.
VALİ KAYA'DAN AÇIKLAMA
Vali Hülya Kaya, gazetecilere, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekipler çalışmasını güçlükle sürdürdü. Üç yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle havadan, 76 araç ve 200 personelle karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.
TEHLİKE ATLATILDI
Vali Hülya Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an için tehlikenin atlatıldığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirerek, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
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