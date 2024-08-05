Yalova’da orman yangını! Alevler kontrol altında | Vali Kaya’dan açıklama

Yalova’nın Armutlu ilçesinde orman yangını çıktı.

VALİ KAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Hülya Kaya, gazetecilere, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekipler çalışmasını güçlükle sürdürdü. Üç yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle havadan, 76 araç ve 200 personelle karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

TEHLİKE ATLATILDI

Vali Hülya Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an için tehlikenin atlatıldığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirerek, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.