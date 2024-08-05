THY'den dev hizmet! Yılın ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini artırdı | 22,1 milyon yolcuya hizmet verdi
Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılının ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 artırarak 22,1 milyon yolcu taşıdı. Kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdi. Ayrıca 100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen yılın ilk yarısında filosunu yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 458'e çıkarttı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin 2024 yılının ikinci çeyrek trafik sonuçlarına yer verildi.
YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE TOPLAMDA 22,1 MİLYON YOLCU TAŞIDI
THY, küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen çevikliği ve geniş uçuş ağı sayesinde büyümesini kesintisiz sürdürerek yılın ikinci çeyreğinde toplamda 22,1 milyon yolcu taşıdı.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) yayımladığı verilere göre, rekabetin yoğun olarak hissedildiği 2024 yılının ikinci çeyreğinde dünya geneli yolcu kapasitesi Kovid-19 salgını öncesi rakamlarını ancak yakalarken, THY 2019 yılı yolcu kapasitesinin yüzde 38 üzerine çıkarak sektörün önde gelen hava yollarından biri olmaya devam etti.
KARGO GELİRLERİ YÜZDE 48 ARTIŞ GÖSTERDİ
Turkish Cargo Avrupa'nın en büyük hava kargo operasyon merkezi olan Smartist'te yürüttüğü faaliyetleri ile yılın ikinci çeyreğinde hız kazanan e-ticaret büyümesinden kayda değer bir pay aldı.
IATA VERİLERİNE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK 3. HAVA KARGO TAŞIYICISI OLDU
Aynı zamanda, Süveyş Kanalı'ndaki olumsuzluklardan etkilenmek istemeyen göndericilere de önemli bir alternatif sundu. Bu sayede, şirket 2024 yılının ilk 6 ayında taşıdığı kargo miktarını 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 artırdı ve IATA verilerine göre dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı oldu.
YILLIK BAZDA YÜZDE 10 YÜKSELEREK 5,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Bu yılın Nisan-Haziran 2024 döneminde THY'nin toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 10 yükselerek 5,7 milyar dolara ulaştı. Toplam gelirin yüzde 81'ini oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu Bölgesi'nin güçlü katkısıyla 4,6 milyar dolar yükselirken, kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdi ve 885 milyon dolar olarak kaydedildi.
Yolcu birim gelirlerindeki rekabet kaynaklı baskı ve küresel enflasyonun maliyetler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle esas faaliyet karı yüzde 26 düşüşle 591 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
UÇAK SAYISI 458'E ULAŞTI
100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen yılın ilk yarısında filosunu yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 458'e çıkarttı.
THY, iştirakleri ile birlikte bugün yaklaşık 92 bin kişiye istihdam sağlıyor.
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