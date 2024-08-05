THY’den dev hizmet! Yılın ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini artırdı | 22,1 milyon yolcuya hizmet verdi

THY yılın ikinci çeyreğinde 22,1 milyon yolcu taşıdı (ARŞİV)

KARGO GELİRLERİ YÜZDE 48 ARTIŞ GÖSTERDİ

Turkish Cargo Avrupa'nın en büyük hava kargo operasyon merkezi olan Smartist'te yürüttüğü faaliyetleri ile yılın ikinci çeyreğinde hız kazanan e-ticaret büyümesinden kayda değer bir pay aldı.

IATA VERİLERİNE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK 3. HAVA KARGO TAŞIYICISI OLDU

Aynı zamanda, Süveyş Kanalı'ndaki olumsuzluklardan etkilenmek istemeyen göndericilere de önemli bir alternatif sundu. Bu sayede, şirket 2024 yılının ilk 6 ayında taşıdığı kargo miktarını 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 artırdı ve IATA verilerine göre dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı oldu.