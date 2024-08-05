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İstanbul'da hastanede meydana gelen çökmeye ilişkin flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı

Giriş: 05.08.2024 19:45
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İstanbul’da hastanede meydana gelen çökmeye ilişkin flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu yaşanan kısmı çökme nedeniyle güvenli alana alınan kuvözdeki 8 bebekten birinin ölümüne ilişkin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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