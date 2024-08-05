VPN kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Bilgileriniz çalınabilir
BTK tarafından Instagram uygulamasına erişim kısıtlaması getirilmesiyle birlikte kullanıcılar VPN kullanımını artırdı. Erişim engeli bulunan sitelere girebilmek için kullanılan VPN'ler, yani sanal özel ağlar birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Uzmanlardan kritik uyarı geldi.
Marmara Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri SABAH'a anlattı.
''BU UYGULAMALAR KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ELE GEÇİREBİLİR''
VPN uygulamaları vasıtasıyla siber korsanların kişisel bilgileri ele geçirebileceğinin altını çizen Kırık, ''VPN (Virtual Private Network) kullanımı, internet trafiğinizi şifreleyerek ve anonimleştirerek genellikle daha güvenli bir çevrimiçi deneyim sağlar.
Instagram'a BTK tarafından erişim engeli gelmesi nedeniyle VPN uygulamalarının indirilmesinde ciddi bir artış yaşandı. Tabii bu durum siber korsanların da iştahını kabartmış durumda.
Özellikle bazı ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN uygulamaları, kullanıcıların şifrelerini ve diğer hassas bilgilerini çalabilir. Bu uygulamalar, internet trafiğinizi izleyerek ve kaydederek, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir. Özellikle ücretsiz VPN hizmetleri, gelir elde etmek için kullanıcı verilerini toplama ve satma yoluna gidebilirler. Nitekim kullanıcıların bazıları bu tehditlerle karşı karşıya kaldığını sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlarda aktarmaktadır.'' ifadelerini kullandı.
ÜCRETSİZ VPN UYGULAMALARI DAHA RİSKLİ
Kullanıcıların bu tür risklerden korunmak için mümkünse tanınmış ve güvenilir VPN sağlayıcılarını tercih etmelerini söyleyen Kırık, ''Güvenli VPN'ler, güçlü şifreleme protokolleri kullanır ve kayıt tutmama politikalarına sahip olurlar.
Kullanıcı yorumları ve bağımsız incelemeler de VPN seçimi konusunda rehberlik edebilir. Ayrıca, ücretsiz VPN'lerden kaçınılması ve ücretli, saygın hizmetlerin tercih edilmesi önerilir. Zira ücretsiz VPN uygulamaları çoğu zaman farklı riskleri beraberinde getirebilmektedir.'' şeklinde konuştu.
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