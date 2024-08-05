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TEM'i kilitleyen kaza! Trafik durma noktasına geldi

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 08:18
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TEM’i kilitleyen kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM Kemerburgaz - Alibeyköy yönü orta şeritte hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 1 şerit trafiğe kapatıldı. Sabahın ilk saatlerinde mesai öncesi yaşanan bu kaza Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Edirne istikametine seyreden sürücülere zor anlar yaşattı.

TEM Kemerburgaz - Alibeyköy yönü orta şeritte hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 1 şerit trafiğe kapatıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Hasdal mevkiinde meydana gelen bu kaza trafiği de büyük oranda etkiledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Edirne istikametine seyreden sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

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