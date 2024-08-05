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Vatandaşı yaralayıp, eşyalarını yağmalayan 5 kişi yakalandı

İHA
Giriş: 05.08.2024 10:39 Güncelleme: 05.08.2024 10:42
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Vatandaşı yaralayıp, eşyalarını yağmalayan 5 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 3 vatandaşı tehdit edip yaraladıktan sonra 200 bin TL değerinde eşyasını yağmalayan 5 kişi yakalandı.

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