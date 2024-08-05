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Motosiklet tamircileri sadece yaz aylarında değil artık yılın 12 ayında yoğun tempoyla çalışıyor

İHA
Giriş: 05.08.2024 10:58
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Motosiklet tamircileri sadece yaz aylarında değil artık yılın 12 ayında yoğun tempoyla çalışıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde önceleri sadece yaz aylarında iş yoğunluğu artan motosiklet tamircileri, artan sayı ve kullanımlar sebebi ile işlerindeki yoğunluğun yılın her döneminde sürdüğünü belirtiyorlar.

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