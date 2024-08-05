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İstanbul istikametine gitmek için alternatif yolları kullanan sürücüler yoğunluk oluşturdu

İHA
Giriş: 05.08.2024 09:53 Güncelleme: 05.08.2024 10:02
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İstanbul istikametine gitmek için alternatif yolları kullanan sürücüler yoğunluk oluşturdu

Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle alternatif yol olarak kullanılan Mudurnu-Akyazı-Nallıhan kara yolunda yoğunluk oluşuyor. Yoğunluğun oluştuğu kara yolunda jandarma ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

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