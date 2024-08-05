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Van'da feci kaza! Şarampole uçtu 100 metre sürüklendi: 2'si ağır 4 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 14:59
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Van’da feci kaza! Şarampole uçtu 100 metre sürüklendi: 2’si ağır 4 yaralı

Van'da öğle saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole uçtu. Kaza sonrası otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenirken, araçta bulunanlardan 2'si ağır 4'ü yaralandı.

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