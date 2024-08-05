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Kaçkar Dağları'nda kar üzerinde doğa yürüyüşü

İHA
Giriş: 05.08.2024 14:47
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Kaçkar Dağları’nda kar üzerinde doğa yürüyüşü

Türkiye'nin farklı illerinden Erzurum'un İspir ilçesine gelen dağcılar, Kaçkar Dağları'nda karda doğa yürüyüşü yaptı.

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