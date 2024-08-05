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Sandık Kokusu'nda rol almıştı! Sema Çeyrekbaşı kimdir, neden öldü? Dizi ve filmleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 15:06
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Sandık Kokusu’nda rol almıştı! Sema Çeyrekbaşı kimdir, neden öldü? Dizi ve filmleri...

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan Sema Çeyrekbaşı'dan acı haber geldi. Sinema ve sinema sektöründen tanıdığımız usta oyuncu, 73 yaşındaki hayatını kaybetti. Peki, Sema Çeyrekbaşı kimdir, neden öldü? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayata veda etti.

ACI HABER GELDİ

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sema Çeyrekbaşı, beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu.

Duyuruda "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" dendi.

Sema ÇeyrekbaşıSema Çeyrekbaşı

SEMA ÇEYREKBAŞI KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı 1951'de, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur.

Sema ÇeyrekbaşıSema Çeyrekbaşı

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.

Sema Çeyrekbaşı'nın hayatıSema Çeyrekbaşı'nın hayatı

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