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Uyarıları dinlemedi, girdiği suda boğuldu

İHA
Giriş: 05.08.2024 11:54
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Uyarıları dinlemedi, girdiği suda boğuldu

Ankara'dan Kırşehir'e arkadaş ziyaretine gelen vatandaş serinlemek için girdiği suda boğuldu. Arkadaşları tarafından yapılan uyarılara rağmen suya giren şahsın kameralara yansıyan görüntülerinde son sözü 'yoruldum' oldu.

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