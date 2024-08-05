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Kontrolden çıkan traktör dere yatağına uçtu

İHA
Giriş: 05.08.2024 12:37 Güncelleme: 05.08.2024 12:37
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Kontrolden çıkan traktör dere yatağına uçtu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geri manevra yaparken kontrolden çıkan bir traktör dere yatağına uçtu. Yaklaşık 3 metrelik derede ters dönen traktörün yaşlı sürücüsü hayatını kaybetti.

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