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Hac başvuruları e-Devlet'ten yapılmaya başlandı! Hac başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet hac başvuru sayfası

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 11:37 Güncelleme: 05.08.2024 11:43
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Hac başvuruları e-Devlet’ten yapılmaya başlandı! Hac başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet hac başvuru sayfası

Gelecek yıl hacca gitmek isteyen vatandaşların ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Hacı adayları 16 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalardan ön kayıt ücretlerini yatırarak başvurularını yapabilecek.

Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Hacı adayları, 16 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabilecek.



BU YIL KURASI ÇIKMAYAN ADAYLAR YİNE BAŞVURACAK
Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek. Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.

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