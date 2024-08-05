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Üsküdar'da denize düşen genç kadın için arama çalışması başlatıldı

İHA
Giriş: 05.08.2024 09:04 Güncelleme: 05.08.2024 09:05
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Üsküdar’da denize düşen genç kadın için arama çalışması başlatıldı

Üsküdar Sahili'nde denize düşen 26 yaşındaki genç kadın için arama çalışması başlatıldı

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