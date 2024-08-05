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Balık tutmak için gittiği sulama barajına düşen adam boğuldu

İHA
Giriş: 05.08.2024 09:09 Güncelleme: 05.08.2024 09:09
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Balık tutmak için gittiği sulama barajına düşen adam boğuldu

Burdur'da merkeze bağlı Karaçal köyünde bulunan sulama barajına oğlu ve arkadaşıyla balık tutmaya giden adam dengesini kaybederek düştüğü barajda boğuldu.

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