Tatil dönüşü kabus gibi kaza! Kontrolden çıkıp bahçeye daldı! Arabadan çatıya fırlayarak öldü...
Beytullah Başaran idaresindeki 34 DD 8989 plakalı hafif ticari araç, Fethiye-Burdur kara yolu Çallıca köyü yakınında refüje çarparak yol kenarındaki müstakil bir evin bahçesine devrildi. Ev sahibinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçtan evin garajının çatısına savrulan Emre Barış Savur'un (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Burdur-Fethiye Karayolu'nda içinde tatilden dönen gençlerin olduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar atıp yol kenarında bulunan evin bahçesine düştü. Kaza esnasında arka koltukta uyurken araçtan çatıya fırlayan genç, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
TAKLA ATIP BAHÇEYE DÜŞTÜ
Kaza saat 23.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Çallıca köyü Fethiye- Burdur Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fethiye'den İstanbul'a gitmekte olan Beytullah B. idaresindeki 34 DD 8989 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Çallıca mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce refüje ardından yol kenarında bulunan müstakil evinin duvarına çarparak taklalar atıp bahçeye devrildi. Kaza esnasında arka koltukta uyuduğu öğrenilen Emre Barış Savur (30), takla atan araçtan fırlayarak evin çatısına uçtu. Sürücü Beytullah B. ve diğer yolcu Yunus E. D. araç içinde sıkışarak yaralandı. O sırada balkonda oturan ev sahibi Hamdi Şimşek'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÇATIYA UÇAN SAVUR HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar Beytullah B. ve Yunus E. D. ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çatıya uçan Emre Barış Savur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmalarının ardından Emre Barış Savur'un cenazesi çatıdan indirilerek otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen hafif ticari araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.
"2 METRE DAHA SAĞ TARAFA GELSE BENİM ÜZERİME DÜŞECEKTİ"
Balkonda otururken bir anda duyduğu gürültü ile irkilen ev sahibi Hamdi Şimşek, "Ben balkonda oturuyordum. Aniden bir gürültü geldi. Araba takla atarak tam olduğumuz yere düştü. İki arkadaşı arabanın içinden çıkardık. Diğer arkadaş ise çatıda hayatını kaybetti. Aramızda 2 metre mesafe ya vardır ya yoktur. Allah göstermesin 2 metre daha sağ tarafa uçsa araç benim üzerime gelecekti. Çok büyük gürültü oldu. Gürültüyle birlikte bir anda ortalığı toz bulutu kapladı ve araba önümüze düştü" dedi.
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