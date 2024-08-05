Tatil dönüşü kabus gibi kaza! Kontrolden çıkıp bahçeye daldı! Arabadan çatıya fırlayarak öldü...





"2 METRE DAHA SAĞ TARAFA GELSE BENİM ÜZERİME DÜŞECEKTİ"

Balkonda otururken bir anda duyduğu gürültü ile irkilen ev sahibi Hamdi Şimşek, "Ben balkonda oturuyordum. Aniden bir gürültü geldi. Araba takla atarak tam olduğumuz yere düştü. İki arkadaşı arabanın içinden çıkardık. Diğer arkadaş ise çatıda hayatını kaybetti. Aramızda 2 metre mesafe ya vardır ya yoktur. Allah göstermesin 2 metre daha sağ tarafa uçsa araç benim üzerime gelecekti. Çok büyük gürültü oldu. Gürültüyle birlikte bir anda ortalığı toz bulutu kapladı ve araba önümüze düştü" dedi.