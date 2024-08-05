05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.08.2024 21:01
ABONE OL
Elazığ’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör