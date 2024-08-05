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Tabancayla vurdular araçla alıp sokakta bıraktılar

İHA
Giriş: 05.08.2024 11:08 Güncelleme: 05.08.2024 11:38
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Tabancayla vurdular araçla alıp sokakta bıraktılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir minibüs kurşunlandı, 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

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