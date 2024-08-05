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İzmir açıklarında 23'ü geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 11:19
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İzmir açıklarında 23’ü geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında, 22'si çocuk 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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