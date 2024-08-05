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Birecik'te asayiş denetimleri hız kesmiyor

İHA
Giriş: 05.08.2024 11:06 Güncelleme: 05.08.2024 11:06
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Birecik’te asayiş denetimleri hız kesmiyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde emniyet ekipleri denetimlerine ara vermeksizin devam ederek suç oranlarını düşürüyor.

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