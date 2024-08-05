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Kayseri'de 'torbacı' operasyonu

İHA
Giriş: 05.08.2024 09:34
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Kayseri’de ’torbacı’ operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

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