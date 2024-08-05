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Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 05.08.2024 18:22
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Nevşehir’de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ için faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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