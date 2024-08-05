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Batman’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.08.2024 18:32
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Batman’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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